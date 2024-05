San Gennaro tiene i fedeli col fiato sospeso | dopo la delusione iniziale si ‘scioglie il sangue’

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiC’era stataall’inizio tra i: l’ampolla prelevata dalla teca non aveva il sangue liquefatto, il ‘Miracolo di Maggio’, non si era ripetuto. E così è partita la processione, le preghiere che hanno accompagnato il tragitto fino alla Basilica di Santa Chiara dove, poi, è successo ciò che tutti si aspettavano e volevano. Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San. L’annuncio è stato dato dall’abate Vincenzo De Gregorio alle ore 18.38 all’ingresso nella Basilica di Santa Chiara al termine della processione. Contemporaneamente l’arcivescovo, monsignor Battaglia, ha mostrato l’ampolla aied è stato sventolato il fazzoletto bianco, simbolo dell’avvenuto prodigio. L’annuncio è stato accolto dall’applauso deiche riempiono la ...

