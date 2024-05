E' morto il papà di Alberto Tomba

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 4 maggio 2024) AGI - E' scomparso oggi a 84 anni, Franco, padre di, uno dei piu' grandi sciatori di tutti i tempi capace di vincere 50 gare di Coppa del mondo tra il 1987 ed il 1998. Persona molto riservata, Francoe' sempre rimasto dietro le quinte ma e' stato uno dei protagonisti di una lunga stagione degli sport invernali, non solo per l'essere genitore di una delle leggende dello sci alpino ma anche per la grande passione profusa per lo sport che lo ha sempre contraddistinto. Flavio Roda, presidente della Fisi e primo allenatore personale in Nazionale di 'ne', ha detto, "Franco e' colui che ha fatto si' chediventasse il campione che tutti conoscono, ma lo ha fatto in modo elegante e con grande serietà".