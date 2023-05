De Laurentiis | «Il futuro del Napoli? Raramente ho fatto degli errori»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il presidente del, Aurelio De, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset prima del calcio d’inizio della gara di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter «Ho vinto per tre volte la Coppa Italia ed una Supercoppa vinta contro la Juventus a Doha. Sono sempre stato un estimatore di Italiano tant’è che quando mi ha battuto quattro anni fa, andai nello spogliatoio a fargli i complimenti. Mi ricordo che alcuni del Calciomi dissero ‘ma come, vai a complimentarti con Italiano? Non si fa!’ ma come non si fa, onore al merito». Italiano pronto per una big? «La Fiorentina già è una grande, in Italia si tende a pensare che solo quattro squadre siano le grandi, o cinque. le altre invece sorelle minori. La Fiorentina ha una grande tradizione ed una grande tifoseria, poi è legata a Firenze dove ho girato ...