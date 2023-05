Chi è Alessandro | il nipote di Rino Gaetano ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 maggio 2023) in onda il 25 maggio 2023 su Rai 1?è il figlio di Anna, la sorella di. Anche lui ha ereditato la passione e il talento per la musica e ha spesso raccontato di come suo zio fosse sempre presente e generoso con lui e i suoi due fratelli. “Lui ci aveva regalato un mangianastri e usava fare i regali a tutti e tre i nipoti per non far rimanere male uno degli altri – le parole deldi-. A casa cantava sempre, poi gli piaceva fare foto, creava delle particolari scenografie e ci faceva foto. Era molto creativo anche in quello”. Un ricordo ancora vivo in, nonostante suo zio sia morto quando lui aveva soltanto 10 anni. Ma conosciamo meglio? Come detto, è il figlio di ...