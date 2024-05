Concorso ASST Pavia | 15 posti per Infermieri

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ti sei laureato da poco instica e sei alla ricerca di un impiego a tempo indeterminato? Se risiedi ao in provincia, avrai la possibilità di mettere alla prova le tue conoscenze e capacità fin da subito, grazie alpubblico aperto di recente. Difatti, l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale () diha messo a disposizione 15perda collocare nell’area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, con un contratto a tempo pieno e indeterminato! La somministrazione chiaramente è riservata a chi supera ilpubblico, che prevede degli esami e la valutazione dei titoli, con relativa assegnazione del punteggio per collocarsi all’interno della graduatoria finale di merito. Prima di saperne di più al ...

Festa del Roseto 2024 all’Orto Botanico di pavia - Domenica 5 maggio a pavia tornerà la tradizionale Festa del Roseto, giunta alla sua 29esima edizione, che sarà un’occasione imperdibile per ammirare le duecento rose che costituiscono una ...

È bufera su Corripavia. Gli organizzatori: addio. Il Comune ne cerca altri - La società Cento Torri si è tirata indietro per motivi economici. L’assessore garantisce che si farà. Un bando per trovare candidati. .

Corripavia 2024 in bilico, la Cento Torri si sfila. L'assessore garantisce: "Non salterà" - La società organizzatrice non riesce più a sostenere il peso della manifestazione. Si cerca chi raccolga il testimone, in preparazione un avviso pubblico per favorire il passaggio di testimone ...

