Pallamano - i convocati dell’Italia per il doppio confronto decisivo contro Montenegro per la qualificazione ai Mondiali

l’Italia vince a Pescara ed ottiene il pass per terzo e ultimo turno di qualificazione ai Mondiali 2025. Gli azzurri trionfano per 33-31 al ‘Pala Giovanni Paolo II’ contro il Belgio, una solida prestazione che ha confermato quanto visto settimana scorsa in trasferta in quel di Hasselt. Il match è ...

Leggi su (oasport)