Ieri in Campania | aggressione omofoba a Salerno Successo per la StraBenevento

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 1 maggio 2024. Avellino – “Noi siamo figli di questa generazione di estrema paura per cui sbagliare non è mai qualcosa di umano. Il fallimento è invece qualcosa di prezioso, ti aiuta a ragionare e ti porta ad avere quella forza interiore che io chiamo desiderio di rivalsa ed è la cosa più importante che ho“. E’ il messaggio lanciato dal palco del Concerto del Primo Maggio dall’artista irpina BigMama. (LEGGI QUI) Benevento – La 31esima edizione dellaorganizzata dall’AMATORI PODISMO BENEVENTO, in collaborazione con IaFidal e con il patrocinio del Comune di Benevento, della Provincia di Benevento e della Regione, si è conclusa con le vittorie del nazionale marocchino Abdellah Latam (29? 15?) e di Sofia Yaremchuk prima ...

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , lunedì 29 aprile 2024. Avellino – “Ad Avellino il “sidecar” della follia : un uomo in scooter trascina un carrozzino per bambini ”. La segnalazione con tanto di video postato sui sociale, arriva dal deputato dell’Alleanza ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , lunedì 29 aprile 2024. Avellino – “Ad Avellino il “sidecar” della follia : un uomo in scooter trascina un passeggino per bambini ”. La segnalazione con tanto di video postato sui sociale, arriva dal deputato dell’Alleanza ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , martedì 30 aprile 2024. Avellino – Un 44enne di Avellino a bordo di uno scooter, in pieno centro, è stato filmato mentre con una mano guidava il veicolo e con l’altra trainava un passeggino. La condotta sconsiderata dell’uomo è ... Continua a leggere>>

Pioggia, temporali e vento, allerta gialla in otto regioni - Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 2 maggio, allerta gialla su parte di Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna e sull'intero ...

Continua a leggere>>

Europee, al Sud Giorgia Meloni capolista per Fd’I e Lega punta su Vannacci. Sedici liste depositate a Napoli | Le curiosità - Sedici liste in tutto. Alle ore 20 di questa sera, primo maggio, l’ufficio elettorale in Corte d’Appello di Napoli ha chiuso i battenti. Tempo scaduto per la presentazione delle liste alle Europee di ...

Continua a leggere>>

Altre 48 ore di Allerta Meteo in campania: temporali, vento e rischio grandine - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore, su gran parte della ...

Continua a leggere>>