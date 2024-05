NBA Playoff 2024 | i Boston Celtics chiudono la serie con gli Heat - Doncic trascina i Mavericks

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Si sono giocate stanotte due partite diNBA, con situazioni in un caso ormai completamente delineate e nell’altro ancora da mettere in piedi nella loro maniera completa. Il tutto mentre, su lidi esterni, LeBron James non gradisce le voci sul proprio futuro e, nei Milwaukee Bucks, sono dati vicini al rientro Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. Veniamo alle: ieliminano i Miami, elasul 4-1 in virtù di un netto e incontrovertibile 118-84. Gara-5 al TD Garden non è mai in discussione, con la franchigia del Massachusetts che manda sei uomini in doppia cifra, a partire da Jaylen Brown e Derrick White, autori di 25 punti. Doppia doppia per Jayson Tatum a quota 16 e 12 rimbalzi; soddisfatto anche Sam Hauser con 17 dalla ...