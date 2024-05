Ternana-Catanzaro | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 2 maggio 2024) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Obbligatorio vincere per gli umbri per sperare nel playout, ma anche i calabresi non possono fallire se vogliono provare a prendersi il quarto posto.si giocherà domenica 5 maggio 2024 alle ore 15 presso lo stadio Liberati: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La rocambolesca sconfitta subita contro il Sudtirol, la seconda nelle ultime due, complica i piani degli umbri costretti a vincere le ultime due gare e sperare in qualche passo falso delle dirette concorrenti per ottenere almeno il playout evitando la retrocessione. Attualmente la squadra di Breda ha tre punti di ritardo dalla salvezza diretta Battendo il Venezia, i calabresi hanno blindato il quinto posto ed ora vanno a caccia del ...