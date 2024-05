Lancio del peso - clamoroso Fabbri | 22,88 migliore al mondo dell’anno

Recentemente è stato svelato , tramite l’account di PlayStation Game Size, il peso che avrà al lancio l’esclusiva PlayStation 5 Stellar Blade , in vista dell’arrivo sul mercato del prossimo 26 aprile: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Uno dei titoli più attesi di ... Continua a leggere>>

Po.di.f Mirasole in festa nei suoi 29 anni di attività. L’atleta dopo l’oro nel lancio del disco si è ripetuto con un’altra medaglia mondiale Fabriano, 25 marzo 2024 – Battute finali per i Trisome Games che si stanno svolgendo in Turchia ad Antalya. All’ultima giornata di gare è arrivato ...

Continua a leggere>>