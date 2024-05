Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e verdura andiamo in medioriente il premier italiano Benjamin Netanyahu ha detto il segretario di stato americano Anthony blinken che non accettare un accordo con la macchina includa la fine della guerra amarmi invece realizza il piano preparato dall’Egitto giovedì il detersivo però i tratti di una trappola è un funzionario definisce negativa la posizione dei fondamentalisti sulla proposta di Eliana lo stato ebraico nel frattempo ha riaperto il valico di ieri con il nord della striscia Dopo circa 7 mesi alla sua distruzione per l’attacco del 7 ottobre una mostra sollecitata dagli Stati Uniti per portare più aiutare il club a fare sti mese intanto ministro degli Esteri turco a campidana reso noto come Turchia abbiamo deciso di prendere parte Nel caso per genocidio presentato ...