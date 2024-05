Real Madrid-Cadiz sabato 04 maggio 2024 ore 16 | 15 | formazioni - quot - pronostici Più di un pensiero alla Champions per i Blancos

(Di giovedì 2 maggio 2024) Grazievittoria molto sofferta e ricca di praticità conseguita in casa dellaSociedad, ilha praticamente archiviato la Liga: undici punti di vantaggio sul Barcellona a 5 giornate dfine sono più di una sentenza. Ildeiè quindi rivoltopossibilità di centrare un’altra finale di: martedì InfoBetting: Scommesse Sportive e

Champions, Bayern Monaco-real Madrid 2-2: Kane in fuga, Vinicius lo acciuffa. Al Bernabeu la resa dei conti - Doppietta del brasiliano. In gol anche Sané e l’inglese, al 43esimo gol in altrettante gare Déjà vu, Re Carlo. Il gol di Vinicius lanciato da Kroos, con cui il Madrid ha acceso la miccia alla semifina ...

Continua a leggere>>

Tra Bayern e real venti Coppe dei Campioni in campo, ma Kane insegue ancora il primo titolo - La sfida di Monaco di questa sera tra tedeschi e spagnoli apre il programma delle semifinali: in campo due squadre che hanno fatto la storia, però il più ...

Continua a leggere>>