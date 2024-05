Barbara D’Urso come Amedeus - trattative in corso con il Nove | l’indiscrezione

(Di giovedì 2 maggio 2024) La stagione del mercato televisivo è ufficialmente aperta e non è mai stata così avvincente. Dopo il rimpastone voluto da Pier Silvio Berlusconi a Mediaset, si avvia la fuga di talenti dalla Rai., allontanata a sorpresa da quel Canale 5 di cui fu a lungo regina, è ancora a piede libero, ma non per molto. Sembra infatti che siano inleper un suo approdo sularriva al? Pochi giorni fa,ha stuzzicato i fan con un post in cui annunciava un “coming soon”, presto in arrivo. Adesso, sembra arrivare la conferma di un ritorno sugli schermi di Carmelita. A lanciare lo scoop è Dagospia, che afferma che sono già inle ...

Barbara d'Urso potrebbe approdare presto sul Nove : trattative in corso per il pomeriggio del canale di Discovery L'articolo Barbara d’Urso verso il pomeriggio di Nove : trattative in corso con Discovery proviene da Nove lla 2000. Continua a leggere>>

Dopo Amadeus, NOVE non si ferma più e chiama BARBARA D’URSO per accendere il POMERIGGIO . La notizia era nell’aria da tempo e sembra che manchino solo gli ultimi ritocchi al contratto. Dopo la conclusione del ventennale sodalizio con Mediaset e Canale 5, la popolare conduttrice era apparsa da Mara ... Continua a leggere>>

La stagione del mercato televisivo è ufficialmente aperta e non è mai stata così avvincente. Dopo il rimpastone voluto da Pier Silvio Berlusconi a Mediaset, si avvia la fuga di talenti dalla Rai. Barbara D’Urso , allontanata a sorpresa da quel Canale 5 di cui fu a lungo regina, è ancora a piede ... Continua a leggere>>

Barbara D'Urso , allontanata a sorpresa da quel Canale 5 di cui fu a lungo regina, è ancora a piede libero, ma non per molto. Sembra infatti che siano i n corso le trattative per un suo approdo sulla ...

Continua a leggere>>

È ormai quasi un anno che Barbara D'Urso non si vede più in TV: unica eccezione l'intervista rilasciata a Domenica In a Mara Venier lo scorso marzo. La conduttrice è rimasta senza programmi dopo essere stata esclusa dalla ...

Continua a leggere>>