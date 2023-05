Birmania | ' almeno 60 morti per il ciclone Mocha'

Il ciclone Mocha ha ucciso60 persone in, hanno riferito oggi i funzionari locali e i media sostenuti dalla giunta, mentre le persone stanno cercando di ripristinare le case devastate nella speranza di ricevere ...Il super ciclone Mocha ha provocato la morte di41 persone nello Stato di Rakhine, in. Lo hanno riferito funzionari locali all'Afp. Con venti fino a 195 chilometri orari, il super ciclone Mocha ha colpito da domenica tra Sittwe, ...9.20, 41 morti per il ciclone Mocha Il super ciclone Mocha ha provocato la morte di41 persone nello stato di Rakhine, in. Alle 24 vittime riferite dal capo villaggio di Khaung Doke Kar, si sono aggiunti altri 17 morti del villaggio di Bu Ma.

La furia del ciclone Mocha si abbatte sulla Birmania: almeno 41 i morti accertati RaiNews

Con venti fino a 195 chilometri orari, il super ciclone Mocha si è abbattuto domenica tra Sittwe, la capitale dello Stato birmano di Rakhine, e Cox's Bazar, nel vicino Bangladesh, dove si trovano i ...Un primo bilancio del super ciclone che ha investito la Birmania parla di 41 vittime confermate. Ma i dispersi sono ancora parecchi ...