Mi hanno investito - morto in ospedale l’uomo soccorso da un passante | caccia al pirata della strada nel Piacentino

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 aprile 2024) Èalche la scorsa nottetravolto e ucciso un uomo di 57 anni a Carpaneto, in provincia di Piacenza.è stato trovato a terra poco primamezzanotte da un, a pochi metri da casa sua. Secondo quanto riporta Il Piacenza, il 57enne era già in gravi condizioni, con diversi traumi e contusioni su tutto il corpo. Alche lo haè riuscito solo a dire: «Mi». Trasportato in ambulanza in, èpoche ore dopo. Leggi anche: Milano, incidente all’alba sulla tangenziale Ovest: coinvolte 4 auto, 2 feriti gravi Distrutta in un incidente l’auto di Pichetto Fratin. ...