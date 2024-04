Tiro a volo - Preolimpico Doha 2024 | Italia dello skeet fuori dalle finali

La penultima gara del torneo finale di qualificazione olimpica del Tiro a volo, in corso a Doha, in Qatar, è stata quella dello skeet femminile, che ha visto staccare il pass non nominale per Parigi 2024 ad India e Svezia, mentre le azzurre non sono riuscite ad entrare in finale, anche se l’Italia ...

Sale di colpi Tammaro Cassandro alle qualificazioni dello skeet maschile valide per il Torneo Preolimpico di Tiro a volo, competizione in fase di svolgimento in quel di Doha (Qatar). dopo un avvio singhiozzante infatti l’azzurro si è reso artefice di due grandi segmenti nella giornata odierna, ...

