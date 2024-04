Inter-Torino 2 a 0 con una doppietta di Calhanoglu A San Siro parte la festa dell’Inter

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 apr. (askanews) –doveva essere eè stata. Dopo aver conquistato lo scudetto con cinque giornate d’anticipo, l’porta a casa la quattordicesima vittoria casalinga in questo campionato battendo il2-0. I granata reggono finché non restano in dieci per l’espulsione di Tameze a inizio secondo tempo, che lascia qualche dubbio. Ai nerazzurri di Simone Inzaghi bastano tre minuti di fuoco, nei quali arrivano due gol: Tameze stende Mkhitaryan lanciato in porta. L’arbitro Ferrieri Caputi ravvisa il giallo, il VAR la richiama al monitor e rivede la decisione: Toro in dieci per quasi tutta la ripresa e gli effetti si sentono subito. Barella ruba allo sciagurato Lazaro un pallone che arriva, tramite Mkhitaryan, a: destro secco e nulla da fare per il portiere granata. ...