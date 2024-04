(Di domenica 28 aprile 2024) Un. Ecco quello che serviva a Peccoper fare il pieno in classifica e soprattutto nel serbatoio della fiducia che si stava svuotando rapidamente nonostante i due... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Uno straordinario Pecco Bagnaia vince il Gp di MotoGP in Spagna sul circuito di Jerez. Impresa del pilota della Ducati dopo un duello pazzesco con Marc Marquez . Terzo Bezzecchi .Continua a leggere Continua a leggere>>

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia si aggiudica il duello con Marc Márquez per la prima posizione e vince il Gp di Jerez dopo essere scattato dalla 7° posizione. Sul podio anche Marc o Bezzecchi . Quarto Alex Marquez. Segue Enea Bastianini sull’altra Ducati ufficiale, davanti a Brad Binder. Caduta e ritiro ... Continua a leggere>>

Il capolavoro di bagnaia. Vince a Jerez e scaccia il fantasma di Marquez - Il campione italiano trionfa in Spagna con una prestazione perfetta, al termine di un gran duello con il rivale spagnolo. Adesso la vetta del mondiale dista 17 punti ...

bagnaia: “Sapevo che Marquez mi avrebbe preso, mi sono tenuto il giro veloce alla fine” - Ecco, oggi bagnaia ha vinto il GP di Spagna per la terza volta consecutiva – proprio come riuscì a Rossi dal 2001 al 2003 – e ha ottenuto più dei 25 punti in palio, comunque ovviamente preziosissimi.

GP Spagna - Le pagelle: Pecco bagnaia da 10 e lode, bentornato Marc Marquez. Quartararo fatica - GP SPAGNA - È tempo di dare i voti ai protagonisti del Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez, quarto atto del mondiale 2024 della MotoGP.

