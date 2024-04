Lutto in provincia di Latina per la scomparsa della signora Italia; aveva 110 anni

In Italia 352.000 alunni e 50.000 membri del personale scolastico frequentano edifici che contengono amianto . Ma il cancerogeno è presente in ospedali, biblioteche, edifici culturali, cantieri e siti militari Continua a leggere>>

Terribile incidente a pochi metri da casa, lutto nel mondo dello sport . Non c'è stato niente da fare per il 18enne che stava rientrando a casa in sella al suo scooter. Purtroppo quando era quasi arrivato il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e ...

Life&People.it | Chi tra i nostri genitori non ha mai sognato di partire in vacanza con un' Alfa Romeo Italia modello Giulietta ? Chi non lo ammette, mente e sa di mentire. La più dolce delle vetture del Biscione proprio in questi giorni compie 70 anni . Un traguardo prestigioso per un modello di ...

Teneva le figlie di 4 e 9 anni rinchiuse nel retro del negozio in periferia a Bologna: arrestata per maltrattamenti - Teneva le figlie di 4 e 9 anni rinchiuse nel retro del negozio di generi alimentari, in maniera che non disturbassero durante la gestione dell'attività. Per questo una giovane madre, originaria ...

Domenica In, Kabir Bedi, le quattro mogli e il suicidio del figlio malato di schizofrenia: «Era un genio informatico. Poi divenne violento» - Kabir Bedi è ospite di Mara Venier a Domenica In. L'attore ripercorre la sua carriera, racconta del successo di Sandokan, del suo legame con l'italia e delle tappe della sua vita ...

Bonus da 940 euro nelle card Dedicata a te e Carta acquisti: come richiederlo e a chi spetta - Sono perlopiù due le misure nazionali che di fatto consentono di avere qualche soldo a disposizione per fare la spesa, ben 940 euro per quelle famiglie che soddisfano i requisiti per avere diritto ...

