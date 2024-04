Bologna - le pagelle di CM | Freuler e Beukema sbagliano ma salva Saelemaekers

Le Pagelle di Bologna-Udinese 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Dall’Ara passano in vantaggio per primi gli ospiti grazie a un gol di Payero, poi nel secondo tempo i felsinei rimangono persino sotto di un uomo ... Continua a leggere>>

La Roma cade per 3-1 sotto i gol del Bologna guidato da Thiago Motta. Una prestazione non all’altezza, poche le occasioni create e in più non sfruttate a dovere. Gli uomini di De Rossi soffrono il gioco dei Bolognesi, arrivando molto spesso al limite dell’area di rigore avversaria senza sapere ...

