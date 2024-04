Calcio - Bologna-Udinese finisce 1-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 aprile 2024) 17.00in parità (1-1) la delicata sfida del Dall'Ara. Prosegue il sogno Champions per il; per i friulani un punto in chiave salvezza. Per mezz'ora, i rossoblù comandano, ma l'è compatta in difesa. Nel recupero la partita si sblocca: svarione a centrocampo di Freuler,in difficoltà a rientrare, Payero è al posto giusto, al momento giusto e insacca. Ilaccusa il colpo. La partita si accende: Motta tenta la carta Orsolini in attacco; pari al 78',firmata da Saelemakerse con rossoblù in 10.