Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2024 ore 16 | 30

(Di domenica 28 aprile 2024) VIABILITA’ 28 APRILE ORE 16.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO DELLE CODE CAUSATE DA UN INCIDENTE SULL’A1 FIRENZE-ALL’ALTEZZA DI ORTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE E DEI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI 1° MAGGIO, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL CONSUTE CONCERTO, CHE QUEST’ANNO SI SVOLGERA AL CIRCO MASSIMO, SARANNO ISTITUITE NUOVE DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE, VERRA ANCHE POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI. DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBLITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral