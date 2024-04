(Di domenica 28 aprile 2024) Marcusstava giàaldiancorche il turco calciasse il pallone. Ilnella sfida tra Inter e Torino non èto

thuram sta già esultando prima del rigore di Calhanoglu: lo strano gesto non passa inosservato - Marcus thuram stava già esultando al rigore di Calhanoglu ancor prima che il turco calciasse il pallone. Il gesto nella sfida tra Inter e Torino non è passato inosservato.

thuram esilarante, la richiesta a Zhang durante una live: “io e Calhanoglu siamo costati zero, adesso…” - Esilarante siparietto tra thuram e Zhang in una diretta Instagram: il Presidente dell'Inter sorprende con la risposta al calciatore francese ...

Inter, riecco thuram 58 giorni dopo: i tifosi lo coccolano e allontanano il mercato - Il figlio d’arte torna a ruggire 58 giorni dopo, sfruttando l’assist al bacio di Sanchez ed esultando sotto la Curva Nord. Per thuram si tratta del centro numero 13 in stagione, 11° invece in ...

