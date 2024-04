Juventus-Milan - Sportiello | In stagione ha funzionato tutto Sul derby …

(Di domenica 28 aprile 2024) Marco, portiere rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match, terminato 0-0. Ecco le sue parole

Il Milan di Pioli rialza la testa, non fa gol all’Allianz Stadium ma neanche ne prende. Sfida senza gol: voti e giudizi dei protagonisti Continua a leggere>>

Marco Sportiello , secondo portiere rossonero, votato migliore in campo di Juventus-Milan dai tifosi milanisti sull'App ufficiale del club Continua a leggere>>

Milan e Juventus pareggiano in un match senza gol - Il Milan di Stefano Pioli ha affrontato la Juventus in un match che si è concluso con un pareggio a reti inviolate. Nonostante una prestazione non brillante, il Milan ha dimostrato determinazione e sa ...

Continua a leggere>>

Juventus: l’ombra di Thiago Motta e il nervosismo crescente, la Champions League non è ancora sicura - La Juventus vive un periodo difficile con un futuro incerto. Le ultime su Allegri, Vlahovic e la possibile guida di Thiago Motta.

Continua a leggere>>

Serie A, i risultati della 34^: l'Inter onora la sua festa battendo il Torino - La salvezza del Frosinone, rianimato da quattro consecutive spartizioni della posta, passa attraverso gli scontri diretti e dopo la Salernitana, che al contrario al terzo tentativo fallisce la salvezz ...

Continua a leggere>>