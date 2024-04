(Di domenica 28 aprile 2024) E` una domenica diper l`, che dopo la vittoria contro il Torino - doppietta di Calhanoglu - ha dato il via ai festeggiamenti per...

zanetti alla festa scudetto dell'Inter: 'I campioni dell'Italia siamo noi' VIDEO - E` una domenica di festa per l`Inter, che dopo la vittoria contro il Torino - doppietta di Calhanoglu - ha dato il via ai festeggiamenti per lo scudetto conquistato.

La festa Inter a San Siro con i bambini in campo, gli sfottò al Milan - Dopo il fischio finale della sfida con il Torino si è scatenata la festa sul campo di San Siro, al grido «I campioni dell’Italia siamo noi». Insulti a Theo Hernandez e cori ironici contro Pioli ...

Amadeus non si perde la festa Inter: in tribuna con zanetti e Marotta - Amadeus presente alla festa Scudetto dell'Inter. Il conduttore del Festival di Sanremo (che presto lascerà l'azienda di Viale Mazzini per approdare al NOVE) è stato avvistato sugli spalti di San Siro ...

