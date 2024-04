Inter-Torino 2-0 - doppietta Calhanoglu e via alla festa nerazzurra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 aprile 2024) MILANO (ITALPRESS) – L’aritmetica non rovina la. L’vince 2-0 contro il, decisiva ladinel secondo tempo: 28a vittoria su 34 partite per la squadra di Simone Inzaghi, ben 89 punti conquistati in una stagione trionfale. Sorrisi e cori al fischio finale con tutto il popolo nerazzurro, i festeggiamenti proseguiranno con la parata che partirà da San Siro e terminerà in piazza Duomo, attesi sulle strade circa 100mila tifosiisti. Opportunità sprecata per gli uomini di Juric che restano distanti dzona europea, nel prossimo turno i granata sfideranno il Bologna. L’invece andrà in casa del Sassuolo. In un San Siro tutto tricolore Simone Inzaghi ha deciso di non stravolgere ...