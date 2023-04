Dopo la telefonata con Zelensky il Cremlino frena Xi | «Quando è stato qui a Mosca non ha mai parlato di integrità dell’Ucraina»

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il giornoladel presidente cinese Xi Jinping al suo omologo ucraino Volodymyr, la prima dall’inizio della guerra – definita «significativa» da Kiev – alsi lavora di ago e filo per tenere insieme la consueta linea dura contro il Paese nemico con la necessità di prendere atto del cambiamento di toni (perlomeno apparente) del grande alleato-protettore. «Il rispetto reciproco della sovranità e dell’territoriale è la base politica delle relazioni Cina-Ucraina», aveva detto ieri Xi a, affermazione di principio tutt’altro che scontata mentre l’alleato diè impegnato da quattordici mesi (meglio, dal 2014) a strappare con la forza pezzi di territorio all’Ucraina. Un’annotazione accolta con grande soddisfazione a ...

... "ha fatto del suo meglio per facilitare colloqui di pacel'escalation della crisi ucraina" e ... NATO - Il segretario della Nato Jens Stoltenberg ha salutato la primafra il presidente ......Una conversazione molto produttiva che apre una nuova fase nei nostri rapporti bilaterali'... Stoltenberg (Nato), commenta latra Zelensky e Xi con scetticismo: "Non cambia il fatto che ...Sia Washington che Bruxelles hanno accolto in modo sostanzialmente positivo ladel leader cinese, Xi Jinping , al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky la prima,oltre 14 mesi di guerra, che Pechino continua a sminuire usando il termine "crisi", più accettato ...

Dopo un anno arriva la tanto attesa telefonata di Xi Jinping a ... Valigia Blu

“Siamo pronti ad accogliere positivamente tutto ciò che può avvicinare la fine del conflitto in Ucraina e, di fatto, il raggiungimento da parte della Russia di tutti gli obiettivi prefissati“. Questo ...La Russia accoglie con favore qualsiasi evento che possa avvicinare il raggiungimento della pace in Ucraina e il raggiungimento degli obiettivi di quella che definisce l'operazione militare speciale.