Giovani | la generazione lacerata

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Si annoiano, si puniscono con tagli e disordini alimentari, sfogano il loro disagio nella violenza. Passano il tempo sui social, ma non sanno socializzare. Fuggono dalla realtà e dal futuro a costo di abusare di droghe. Non sono deboli, ma fragili. Inchiesta sul grande enigma dei nostri ragazzi. Fragili, non deboli. Incerti e consapevoli, condannati a una competizione continua. Disillusi e pessimisti. Senza redenzione né pentimento. LaZ è un grande enigma. Si annoiano mortalmente. Racconta una ragazza di 19 anni: «Quando vado a ballare non mi diverto, se non mi faccio». Si fanno tutti, genitori non illudetevi: funghi, Md, popper, anfetamine e anche il vecchio Lsd. E quelli che non usano (molto) alcol e sostanze, si drogano con i farmaci: Xanax, Rivotril, Subutex, ossicodone, barbiturici (e li rivendono per lo sballo). Si comprano su Telegram, si rubano ...