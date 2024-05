Da ex scuole a polo culturale Parte il cantiere da 6,5 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Con un investimento di 6,5di euro, coperto per la quasi totalità da fondi Pnrr, le exelementari di via Mazzini, nel cuore di Paullo, si trasformeranno in un centroe di aggregazione con una nuova biblioteca, spazi per eventi e co-working, bar e zone gaming. Il corpo centrale dell’edificio, risalente al 1910 e soggetto a vincolo, verrà conservato e riqualificato, mentre sarà abbattuto un comparto laterale, il cosiddetto braccio corto, risalente agli anni Settanta e senza particolare valore storico-architettonico. La demolizione di questo settore lascerà spazio alla costruzione, ex novo, di un edificio a ponte, che risulterà collegato al corpo centrale. Proprio le operazioni preliminari alla demolizione hanno dato il via al. In totale, il nuovo complesso si estenderà su una ...