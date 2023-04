"Quattro giorni in clinica prima del parto": Aurora Ramazzotti, cos'è successo? (Di domenica 2 aprile 2023) A due giorni dal parto e dalla nascita del primo figlio, Aurora Ramazzotti torna a parlare. Lo fa su TikTok, dove monitora il cambiamento del suo corpo, mese dopo mese, fino alla nascita di Cesare, il figlio avuto con Goffredo Cerza. E nel video si scoprono anche particolari fino ad oggi inediti: alla 34esima settimana di gestazione, Aurora Ramazzotti si è infatti trasferita in svizzera, dove poi ha partorito. Una circostanza che ancora non era nota. Dunque Aurora ha spiegato anche le ragioni delle scelta: il parto è avvenuto nella stessa clinica dove era nata lei, una clinica che aveva sempre apprezzato per diversi motivi. E ancora, si scopre che alle 38esima settimana la figlia di Michelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) A duedale dalla nascita del primo figlio,torna a parlare. Lo fa su TikTok, dove monitora il cambiamento del suo corpo, mese dopo mese, fino alla nascita di Cesare, il figlio avuto con Goffredo Cerza. E nel video si scoprono anche particolari fino ad oggi inediti: alla 34esima settimana di gestazione,si è infatti trasferita in svizzera, dove poi harito. Una circostanza che ancora non era nota. Dunqueha spiegato anche le ragioni delle scelta: ilè avvenuto nella stessadove era nata lei, unache aveva sempre apprezzato per diversi motivi. E ancora, si scopre che alle 38esima settimana la figlia di Michelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giadavalenti7 : È letteralmente quattro giorni che questo social è in rivolta per questo ballottaggio e quando Mattia esprime lo st… - Luca_Stoca : @Antonio_Tajani Tempo quattro cinque giorni poi quello che lo acclamavano re gridavano 'crocifiggilo' Cosa sarà m… - LennyBusker3 : Daniel Andrews torna dal viaggio in Cina senza giornalisti premier vittoriano rivela che è stata una sua decisione… - Fioren3Antonino : RT @La_Lettura: Jean-Michel Basquiat & Andy Warhol: quattro mani di pittura. La @FondationLV di Parigi ospita i capolavori realizzati insie… - Bannata4 : RT @Maryljacb: 20 Febbraio 2022 Quattro giorni prima dell'attacco russo violazioni trattati di #Minsk -