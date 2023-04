Giornata di consapevolezza dell’autismo, le testimonianze: “Riabilitare? Non gli individui, ma il contesto sociale”. Le famiglie: “La burocrazia è un groviglio annientante” (Di domenica 2 aprile 2023) Il 2 aprile è la Giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo. L’autismo è una condizione che interessa un numero sempre maggiore di persone nel mondo e l’Italia non fa eccezione. L’Istituto Superiore di Sanità riporta sul proprio sito un dato del 2019: 1 bambino su 77 nati ha una diagnosi di disturbo dello spettro autistico nella fascia d’età 7-9 anni. In Italia la situazione per le persone autistiche e le loro famiglie non è facile, anzi. Le persone autistiche aumentano ma non c’è una presa in carico idonea ai bisogni e necessità. “Tempi di attesa lunghi per le prime diagnosi, mancanza di diagnosi inter e multidisciplinari che indaghino la complessità biologica, interventi psicoeducativi in centri pubblici spesso inadeguati o insufficienti a fronte delle esigenze differenziate e delle numerose richieste, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Il 2 aprile è lamondiale di. L’autismo è una condizione che interessa un numero sempre maggiore di persone nel mondo e l’Italia non fa eccezione. L’Istituto Superiore di Sanità riporta sul proprio sito un dato del 2019: 1 bambino su 77 nati ha una diagnosi di disturbo dello spettro autistico nella fascia d’età 7-9 anni. In Italia la situazione per le persone autistiche e le loronon è facile, anzi. Le persone autistiche aumentano ma non c’è una presa in carico idonea ai bisogni e necessità. “Tempi di attesa lunghi per le prime diagnosi, mancanza di diagnosi inter e multidisciplinari che indaghino la complessità biologica, interventi psicoeducativi in centri pubblici spesso inadeguati o insufficienti a fronte delle esigenze differenziate e delle numerose richieste, ...

