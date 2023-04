Brozovic fa rimpiangere Calhanoglu | Lukaku flop | le pagelle – CdS

(Di domenica 2 aprile 2023) Decisamente negative le valutazioni su Romeludopo Inter-Fiorentina, con l’ennesimostagionale in maglia nerazzurra. Male anche Marcelo, che non riesce a sopperire al meglio alla mancanza di Hakanper infortunio. Di seguito i voti del Corriere dello Sport.– Male la prestazione di Romeluin Inter-Fiorentina che, nonostante fisicamente riesca spesso a spuntarla contro Igor, si mangia diverse occasioni. Tra cui quella clamorosa a porta spalancata nella ripresa. 4.5 per lui, peggiore in campo. Male anche Marcelo, che fa sentire la mancanza di, e Alessandro Bastoni, che si perde Bonaventura sulla rete dello 0-1: voto 5.5 per entrambi. Si salvano invece André Onana e Raoul Bellanova: il primo ...

... sia soprattutto perché fa di tutto per farLautaro, giocando per conto suo senza la ... Ed è proprio questo il merito della Fiorentina , perchétornato a dirigere il reparto ......prossima sessione estiva di Calciomercato è Marcelo. Il centrocampista croato è finito ai margini dell' Inter nelle ultime settimane - con Hakan Calhanoglu che non lo ha fatto...Il nazionale turco per rendimento è il miglior centrocampista finora in stagione nella formazione di Inzaghi e non ha fattoin cabina di regia con il croato costretto per diversi ...

Quindi sì l’assenza di Calhanoglu sarà pesante, ma i nerazzurri non sono minimamente preoccupati perché credono nelle doti di Marcelo Brozovic In molti però dimenticano che in quel ruolo Inzaghi può c ...INTER NEWS - L'Inter deve sopperire all'assenza di Calhanoglu: Inzaghi deve ritrovare il miglior Brozovic e puntare anche su Asllani ...