Jannik Sinner ancora ko dopo i problemi all’anca | rinuncia anche agli Internazionali di Roma

(Di sabato 4 maggio 2024)saltaglidiil ritiro dal torneo Atp di Madrid, la scorsa settimana, il campione altoatesino ha annunciato di doverrea quello di, che si apre venerdì prossimo. La ragione è sempre la stessa: iche gli impongonoun periodo di riposo prima di tornare in piena forma sui campi da tennis. «Non è facile scrivere questo messaggio maaver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei mieidevo annunciare che purtroppo non potrò giocare a», ha scrittosui suoi canali social. ...

Cresce l’ Attesa per i quarti di finale Play-off di serie B2 in programma Martedì 7 maggio alle 20.30 che vedrà la Virtus GVM Roma 1960 guidata dal coach Alessandro Tonolli impegnata al Palazzetto dello Sport di piazza Apollodoro contro contro Attila Junior Basket Porto Recanati: grande successo ... Continua a leggere>>

Jannik Sinner non parteciperà agli Internazioneli d’Italia di tennis. Il n.2 al mondo, infatti, dovrà osservare un periodo di riposo in conseguenza del problema all’anca che lo portato al ritiro dal torneo di Madrid. Continua a leggere>>

roma, De Rossi: «I risultati orientano i giudizi. Dybala gioca finché sta in piedi. In estate chiederò cambiamenti» - Daniele De Rossi si difende e difende anche la squadra dalle critiche, nonostante qualche elemento le meriti. Il tecnico, alla vigilia della partita contro la Juventus, accenna anche ai programmi per. Continua a leggere>>

Sinner, l’anca preoccupa ancora: salta il torneo di roma - Brutte notizie per Sinner e per tutti gli appassionati di tennis: l’altoatesino ha infatti diramato un comunicato con cui annuncia che dovrà stare a riposo ... Continua a leggere>>

Sinner rinuncia agli Internazionali di roma per i problemi all'anca, l'annuncio social: «Mi preparo per Roland Garros» - La notizia che tanto si temeva è arrivata: Jannik Sinner non parteciperà agli Internazionali d'Italia in programma a roma dal 6 al 19 maggio. Lo ha annunciato lo stesso ... Continua a leggere>>