Challenger 175 Cagliari 2024 | Musetti domina Galan in due set e vola in finale

(Di sabato 4 maggio 2024) Tutto facile per Lorenzonella semidell’ATP175 di. Sulla terra rossa della Sardegna l’azzurro ha battuto Danielcon il punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e ventisette minuti, ecosì in, seppur in un, provando a uscire fuori da mesi altalenanti in cui sono stati maggiori le delusioni rispetto alle soddisfazioni. In vista degli appuntamenti di Roma e Parigi, per il momento il carrarino ha dunque la possibilità di conquistare un titolo. Potrà farlo domani pomeriggio alle ore 15 contro uno tra Luciano Darderi, e sarebbe un derby tutto italiano, o l’argento Navone.apre bene al servizio e tiene la battuta a quindici, lo stesso fa ...