La Promessa Anticipazioni Spagnole | Lope dice addio alla tenuta!

La Promessa , anticipazioni 6 maggio : tra le vicende che seguiremo lunedì, ci sarà certamente quella di Martina , per cui suo zio Alonso sarà particolarmente amareggiato. La Promessa , anticipazioni 6 maggio : Martina non ha detto allo zio che… Martina screenshot de @la Promessa (Fotp da ... Continua a leggere>>

Le anticipazioni La Promessa in onda dal 4 al 10 maggio 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati sulla decisione di Simona e Candela, che si prepareranno a fuggire di nascosto per scoprire cosa sia accaduto a Carlos. L’uomo è scomparso e le due cuoche saranno in apprensione e ... Continua a leggere>>