(Di sabato 4 maggio 2024), 4 mag. (Adnkronos) - "C'è unainregola neldie si sta spostando verso sud". Lo ha dichiarato Cindy McCain, capo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, aggiungendo - scrive al Jazeera - che "ciò che chiediamo continuamente è un cessate il fuoco e la possibilità di avere un accesso sicuro e senza restrizioni per entrare a".

Guerra a gaza: colloqui al Cairo per il cessate il fuoco, nuovi attacchi provocano almeno 6 morti - Una delegazione del gruppo militante palestinese Hamas si è recata al Cairo sabato: i media statali egiziani hanno riferito di “notevoli progressi” nei colloqui in corso per il cessate il fuoco a gaza ... Continua a leggere>>

Mo: Onu, ‘nord di gaza in piena carestia’ - gaza, 4 mag. (Adnkronos) – “C’è una carestia in piena regola nel nord di gaza e si sta spostando verso sud”. Lo ha dichiarato Cindy McCain, capo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, ... Continua a leggere>>

gaza, cibo distribuito nel campo profughi di Muwasi - (LaPresse) Nel campo profughi provvisorio di Muwasi, nel nord di gaza, un operatore distribuisce cibo a bambini e adulti palestinesi. Il Pam, ... Continua a leggere>>