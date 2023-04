Traffico Roma del 01-04-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 aprile 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto nel quadrante nord diin coda sulla Flaminia tra Grottarossa e due ponti si rallenta sulla tangenziale per una riduzione della carreggiata per lavori in prossimità dell’uscita per la 24 in direzione San Giovanni ripercussioni sulsul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e l’ingresso con la tangenziale stessa la polizia locale Ci comunica che nei Piazza della Stazione Prenestina È momentaneamente chiusa viale della Venezia Giulia e sulla via del mare la polizia locale Segnala la chiusura per lavori della corsia in direzione del raccordo anulare all’altezza del sottopasso di via Acilia ilviene deviato su via Ostiense E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ...