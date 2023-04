“Questo dovete guardarlo”. Aurora Ramazzotti, ora che nato Cesare stupisce i fan così (Di sabato 1 aprile 2023) Aurora Ramazzotti, il video del pancione conquista i fan. Nella vita di mamma e papà è arrivato il piccolo Cesare: con una foto del pugnetto del piccolo di casa che incontra la mano di papà Goffredo, la coppia ha ufficializzato la notizia della nascita. Ma a poche ore dal parto, Aurora Ramazzotti non ha dimenticato di regalare ai fan un video che ha riassunto i 9 mesi di gravidanza ormai conclusi. Il video di Aurora Ramazzotti diventa virale. Mamma a 26 anni, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, ha dato alla luce il figlio Cesare, nato dall’unione amorosa col compagno e forse imminente marito Goffredo Cerza. Il lieto evento del parto è avvenuto in una clinica in Svizzera, la stessa dove Michelle ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 aprile 2023), il video del pancione conquista i fan. Nella vita di mamma e papà è arrivato il piccolo: con una foto del pugnetto del piccolo di casa che incontra la mano di papà Goffredo, la coppia ha ufficializzato la notizia della nascita. Ma a poche ore dal parto,non ha dimenticato di regalare ai fan un video che ha riassunto i 9 mesi di gravidanza ormai conclusi. Il video didiventa virale. Mamma a 26 anni, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros, ha dato alla luce il figliodall’unione amorosa col compagno e forse imminente marito Goffredo Cerza. Il lieto evento del parto è avvenuto in una clinica in Svizzera, la stessa dove Michelle ...

