Probabili formazioni Inter-Fiorentina | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

(Di sabato 1 aprile 2023)non sarà uno di quegli anticipi che passeranno inosservati. La 28a giornata della Serie A 2022-2023 si apre con tre match nella giornata di oggi, sabato primo aprile, con la sfida delle ore 18.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro che metterà di fronte due squadre in una situazione completamente diversa. I nerazzurri di mister Simone Inzaghi, infatti, sono reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro partite giocate, e dovranno tornare alla vittoria per rimettersi in corsa in zona Champions League. La formazione sarà il classico 3-5-2 con Lautaro e Lukaku di punta, mentre a centrocampo l’assenza di Calhanoglu renderà obbligatorio il centrocampo con Barella, Brozovic e Mkhitaryan. In difesa ancora out Skriniar, ma tornerà Bastoni. Sul fronte viola, invece, la squadra di mister Vincenzo Italiano ha centrato un filotto di 4 vittorie ...