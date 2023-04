(Di sabato 1 aprile 2023)tra gli avventori, segnalazioni,. Un bar diè stato chiuso per una settimana su ordine deldi Bergamo. Il provvedimento di sospensione temporanea dell’attività è stato notificato sabato mattina al titolare del locale dai carabinieri di. L’esercizio pubblico è stato interessato negli ultimi mesi da numerosi interventi da parte dei militari, a seguito delle frequenti segnalazioni digi tra gli avventori. Inoltre, in occasione dei controlli effettuati nelle ultime settimane, è stato riscontrato che il locale continuava ad essere un costante punto di ritrovo di persone gravate da numerosi precedenti penali, nonché fonte di disturbo della quiete pubblica, di degrado e alterazione del decoro urbano.

... hanno suonato nottetempo i campanelli delle case lasciandosi anche andare ad urla e, ... peraltro frutto in quel caso di scontri esolo tra giovani locali), della malamovida, dell'......di silenzio condominiale è una cosa che non si potrà evitare di fare e non solo per evitare... è importante capire cosa s'intende per rumori molesti , eccoli quindi nello specifico:...... frenare glie arginare la circolazione di alcol all'esterno dei locali che, oltre a provocare rumori, può innescare anche: "Un intervento obbligatorio", ha precisato. Il ...

Liti e schiamazzi: il questore chiude per sette giorni un bar di Calcinate BergamoNews.it

Una lite dai toni accesi sedata solamente dall’arrivo delle gazzelle dei Carabinieri. I fatti risalgono alle 19.30 di ieri sera, mercoledì 22 marzo, quando i militari sono accorsi in Piazza Europa a p ...