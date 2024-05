L’onda lunga del lockdown ha travolto i ragazzi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Parla il professor Gianluca Castelnuovo ordinario di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano Altri tempi quando Eros Ramazzotti cantava «siamodi oggi». La domanda è: tra anoressia, autolesionismo, disturbi del comportamento e alimentari oggi ci sono ancora? «Sì per fortuna ce ne sono, ma stiamo assistendo a un vertiginoso aumento del disagio psicologico: siamo nell’ordine di incrementi del 30 per cento». Parla il professor Gianluca Castelnuovo ordinario di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano. Psicologo psicoterapeuta, ricercatore e clinico presso il Servizio e Laboratorio di Psicologia Clinica dell’Irccs Istituto auxologico italiano, ha dedicato la sua attività a occuparsi di adolescenti e giovani. È ancoradela provocare questo disagio ...

