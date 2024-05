Flavio Briatore difende Giovanni Toti | È un galantuomo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Le parole dell’imprenditore dopo l’arresto del numero uno di Regione Liguria Il mondo della politica è stato scosso dall’arresto improvviso di, Presidente della Regione Liguria agli arresti domiciliari.su Il Giornale prende le difese dell’amico di circa 20 anni, come spiega: «È un. Un governatore che ha lavorato molto bene in Liguria, ha creato opportunità di lavoro». I due si sarebbero dovuti incontrare poco prima del suo arresto a Ventimiglia per presentare il Twiga Baia Beniamin a Ventimiglia. Leggi anche: Terremoto in Liguria: arrestato il Presidente della Regione«Ero in macchina, in autostrada. Mi dirigevo a Ventimiglia dove insieme aavrei dovuto tenere la conferenza per presentare alla stampa l’apertura del mio nuovo ristorante. ...

