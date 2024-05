Siparietto tra Del Piero e Bellingham L’inglese | Ogni volta che t’incontro hai un bell’abito VIDEO

(Di giovedì 9 maggio 2024)trae Alex Delnelle vesti di inviato per Cbs Sport al termine di Real-Bayern. Semifinale di ritorno vinta dalla squadra di Ancelotti che conquista così la finale di Wembley. Nel post partita la leggenda italiana ha intervistato la stella inglese «Come stai Alex?chehai un. È un po’ pazzo, ma bello» ha esordito Jude. «Non posso crederci, non so cosa dire. Non so perché mi hanno mandato a fare interviste perché non ho parole. Sono molto grato di fare parte di questa squadra, di essere parte di un gruppo di combattenti e di essere in una finale di Champions League».frastornato dall’euforia per la finale conquistata Visibilmente frastornato per la prima finale di Champions della ...

Bellingham dopo Real-Bayern si è soffermato con Alessandro Del Piero in mixed zone per un'intervista molto particolare. Tra battute e difficoltà di trattenere le emozioni.Continua a leggere

