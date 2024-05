Droga | Tajani - ‘contro droghe sintetiche a lavoro con Onu e Cina’

La procura di Perugia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in relazione alla presenza di Fentanyl riscontrata come sostanza da taglio in una dose di eroina recuperata alcune settimane fa nella zona del capoluogo umbro. Spaccio di stupefacenti ...

“La carenza nel mondo di Droghe naturali come cocaina e oppio per varie ragioni politiche” ha rappresentato un volano per le Droghe sintetiche, compreso il fentanyl, che sono “più convenienti, perché si fanno a chilometro zero e con costi molto più ...