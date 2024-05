LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | nessuno spazio per la fug - media oltre i 50 km h

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.21 In testa adesso due velocisti come Kaden Groves e Jonathan Milan. 14.19di 51.4 km/h, ritmo che resta altissimo anche nella prima parte della seconda ora di corsa. 14.16 Respinto anche il tentativo di Benjamin Thomas, adesso si riaffaccia anche Filippo Ganna. 14.14 A breve i corridori affronteranno l’ascesa di Volterra: 9,8 chilometri al 4,2%. 14.11 Qualche metro di vantaggio per Lorenzo Milesi, ma gruppo sempre attento. 14.09 Intanto ripreso anche Clarke. Gruppo nuovamente tutto compatto. 14.07 Rimane attardato per una foratura Cian Uijtdebroeks. 14.04 Ennesimo tentativo di Simon Clarke che ha preso da solo qualche metro sul gruppo. 14.01 Conclusa la prima ora di corsa a unafolle di ...