Endless Love anticipazioni dal 13 al 18 maggio | Nihan scopre il segreto di Emir

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sei pronto per un’altra settimana di emozioni forti con la tua soap preferita? Ledelle puntate diin onda dal 13 al 182024 promettono colpi di scena e intrighi avvincenti! Scopriamo insieme cosa ci riserverà questa settimana all’interno della trama avvincente di. Un Posto al Soledal 13 al 17: Roberto e Ida al culmine della sopportazioneLunedì 132024, deciso a colpire Kemal, approfitta di Zeynep in una serata al cinema, ma rivela di non avere alcun sentimento per lei dopo una notte insieme. Nel frattempo, Kemal eindagano ...