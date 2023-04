La Gazzetta ha preso coraggio: perdere Osimhen è come perdere il Vesuvio nella cartolina (Di sabato 1 aprile 2023) La Gazzetta si carica, a Milano hanno preso coraggio e si vede in un commento sull’infortunio del nigeriano. Anche Repubblica oggi si è posta qualche domanda. Scrive: La tegola Osi ha fatto male al Napoli. E ancora: Nessun dubbio invece su cosa perde Luciano Spalletti: tantissimo, il capocannoniere del campionato, un centravanti da 21 gol in 23 partite, 8 nelle ultime 8 del girone di ritorno, l’attaccante più immarcabile della Serie A, per le sue caratteristiche tecniche e per la sua imprevedibilità tattica. perdere Osimhen è come perdere il Vesuvio nella cartolina. Neppure lo straripante Kvaraskhelia è così determinante, perché il georgiano, per quanto difficile da arrestare, resta ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 aprile 2023) Lasi carica, a Milano hannoe si vede in un commento sull’infortunio del nigeriano. Anche Repubblica oggi si è posta qualche domanda. Scrive: La tegola Osi ha fatto male al Napoli. E ancora: Nessun dubbio invece su cosa perde Luciano Spalletti: tantissimo, il capocannoniere del campionato, un centravanti da 21 gol in 23 partite, 8 nelle ultime 8 del girone di ritorno, l’attaccante più immarcabile della Serie A, per le sue caratteristiche tecniche e per la sua imprevedibilità tattica.il. Neppure lo straripante Kvaraskhelia è così determinante, perché il georgiano, per quanto difficile da arrestare, resta ...

