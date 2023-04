Iran: mandato arresto per due donne aggredite perché senza velo (Di sabato 1 aprile 2023) Due donne Iraniane sono state aggredite da un uomo in un negozio perché non indossavano il velo in un video diventato virale. Le autorità hanno emesso un mandato di arresto nei confronti dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) Dueiane sono stateda un uomo in un negozionon indossavano ilin un video diventato virale. Le autorità hanno emesso undinei confronti dell'...

Iran: mandato arresto per due donne aggredite perché senza velo Ma allo stesso tempo è stato emesso un mandato di arresto per le due donne. Il provvedimento arriva dopo le manifestazioni esplose a fine settembre in seguito alla morte della 22enne di origine curda ... Due donne iraniane sono state aggredite da un uomo in un negozio perché non indossavano il velo in un video diventato virale. Le accuse all'Iran di Javaid Rehman il Relatore speciale del Consiglio dell'Onu per i diritti umani ha analizzato nel suo rapporto, reso noto nei giorni scorsi, quanto è accaduto nella Repubblica islamica dal barbaro assassinio in carce ...