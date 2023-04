Buon Pesce D’Aprile: frasi divertenti, gif e immagini da inviare il 1° aprile 2023 (Di sabato 1 aprile 2023) Dobbiamo dire ‘addio’ al mese di marzo, quello che sembrava lunghissimo. Ma il tempo corre, è veloce, e ora non ci resta che dare il benvenuto ad aprile e magari farlo in maniera divertente. Sì, perché il 1 del mese come vuole la tradizione, è meglio conosciuto come ‘Pesce D’aprile‘, una giornata che più di altre può essere dedicata agli scherzi o alle immagini simpatiche da inviare ai nostri amici sui social. Noi de Il Corriere della Città abbiamo preparato una serie di frasi carine perché a volte, nonostante il periodo difficile, è bene lasciarsi andare a una grossa risata, a momenti di leggerezze e spensieratezza. Che servono per rompere con la quotidianità. Buon Pesce D’aprile a tutti: le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023) Dobbiamo dire ‘addio’ al mese di marzo, quello che sembrava lunghissimo. Ma il tempo corre, è veloce, e ora non ci resta che dare il benvenuto ade magari farlo in maniera divertente. Sì, perché il 1 del mese come vuole la tradizione, è meglio conosciuto come ‘‘, una giornata che più di altre può essere dedicata agli scherzi o allesimpatiche daai nostri amici sui social. Noi de Il Corriere della Città abbiamo preparato una serie dicarine perché a volte, nonostante il periodo difficile, è bene lasciarsi andare a una grossa risata, a momenti di leggerezze e spensieratezza. Che servono per rompere con la quotidianità.a tutti: le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CallMeKendall__ : aspetto la notifica dove mi dicono buon pesce d'aprile - PensieriRibell1 : #BUONGIORNO, E BUON PRIMO APRILE, oggi è il pesce d’aprile, una tradizione, seguita in diversi paesi del mondo, che… - SerenissimaVe : Buon #1Aprile?? Quale modo migliore per augurarvi un buon Pesce d'Aprile, se non con questa magnifica veduta sulla… - _incub0 : buon pesce d'aprile amori - antocoppola60 : RT @MinolloO: @antocoppola60 @BiasioloFranca Buon pisello (ehm pesce... volevo dire pesce) d’Aprile a tutti -