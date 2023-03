Tottenham, Stellini: «Il mio rapporto con Antonio è lo stesso, siamo molto vicini e niente è cambiato fra di noi» (Di venerdì 31 marzo 2023) Cristian Stellini, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa dopo l’addio di Antonio Conte dagli Spurs Cristian Stellini, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa. CONTE – «Voglio chiarire che la decisione è stata presa tutti insieme per il bene del club e di tutti quanti. Il mio rapporto con Antonio è lo stesso, siamo molto vicini e niente è cambiato fra di noi. Devo ringraziarlo perché sono migliorato molto con lui e grazie a lui. Ho fatto il meglio per lui prima e farò il meglio per lui fino al termine della stagione». VOGLIA – «Voglio creare nel gruppo la stessa atmosfera vista nelle gare con West Ham, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Cristian, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo l’addio diConte dagli Spurs Cristian, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. CONTE – «Voglio chiarire che la decisione è stata presa tutti insieme per il bene del club e di tutti quanti. Il mioconè lofra di noi. Devo ringraziarlo perché sono miglioratocon lui e grazie a lui. Ho fatto il meglio per lui prima e farò il meglio per lui fino al termine della stagione». VOGLIA – «Voglio creare nel gruppo la stessa atmosfera vista nelle gare con West Ham, ...

